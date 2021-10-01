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Эксперт спрогнозировал волнения в Тбилиси после визита Саакашвили

Алексей Курильченко
11:29 01.10.2021
По мнению эксперта по политике Грузии, Михаил Саакашвили не вписывается ни в планы правительства страны, ни в планы Запада - его перестали воспринимать как адекватного политика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Политолог, эксперт по внешней и внутренней политике Грузии Арно Хидирбегишвили прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы пересек границу страны и намеревается направиться в Тбилиси, чтобы встретиться со сторонниками. Эксперт подверг сомнению сам факт пересечения границы.

«Скорее всего, Саакашвили не пересекал границу Грузии, полагаю, это фейк. Даже если это правда и он действительно в Грузии, то это ни о чем не говорит», - отметил Хидирбегишвили.

По его словам, Саакашвили уже утратил свой политический вес и его визит в Тбилиси не может оказать серьезного влияния на политическую обстановку - как в стране, так и в мире.

«Запад не рассматривает его как адекватного политика, скорее как проигравшего, и не советует ему возвращаться. Это говорит и Европарламент, и наблюдатели, и бывший посол США в Грузии Кортни. Все наши соседи - Россия, конечно, дипломатично молчит - Азербайджан, Турция, имеют постоянную связь с руководством Грузии. К тому же президент Турции встречался с президентом России. Это означает, что страны планируют новый мирный проект... А Саакашвили не вписывается ни в один сценарий», - считает политолог.

При этом Хидирбегишвили не отрицает, что у Саакашвили имеются сторонники в Тбилиси. Они могут создать в городе волнения - в рамках «раскрутки» политической партии экс-президента.

«Единственное, что он может сделать, - создать деструкцию. Что-то подобное "революции роз". Если это не удастся, то создать какое-то гражданское волнение, чтобы продлить жизнь своей партии. Подчеркиваю - своей партии, лидером оппозиции Саакашвили не является», - заключил эксперт.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует прибыть в столицу Грузии 2 октября. Экс-президент призвал своих сторонников собраться в городе. При этом МВД страны не подтвердил факт пересечения границы. Тем не менее Саакашвили утверждает, что находится в Батуми.

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