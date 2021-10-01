Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Саакашвили
Политик объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Бывший президент страны проходит по нескольким уголовным делам.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее объявивший, что находится в Батуми, не пересекал государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
«Саакашвили не пересекал государственную границу», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее политик, который не был в Грузии на протяжении восьми лет, сообщил, что находится в Батуми. В качестве доказательства он разместил в социальной сети видеозапись.