Путин заявил, что отношения РФ с Турцией развиваются позитивно

В ходе сочинской встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно. При этом он отметил, что иногда переговоры бывают непростыми.

«Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», - отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале переговоров. Также он рассказал, как будет проходить встреча.