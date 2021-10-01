Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саакашвили призвал людей собраться завтра в Тбилиси

Алексей Курильченко
10:09 01.10.2021
Экс-президент Грузии заявил о планах вернуться в страну, несмотря на то что он находится в розыске.
Саакашвили призвал людей собраться завтра в Тбилиси
© Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет находиться в Тбилиси 2 и 3 октября. В связи с этим он призвал людей собираться в столице страны. Экс-лидер страны сообщил об этом на странице в Facebook.

«Прошу вас об одном: 2-го числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению. Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы, и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам... Я буду в Тбилиси вместе с вами 3-го числа и 2-го тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», - заявил он в видеообращении на грузинском языке.

Ролик он записал, гуляя по бульвару в Батуми. Саакашвили утверждает, что лично разрабатывал его проект, и заявляет, что новые объекты в городе строились «не для русских туристов».

На данный момент Саакашвили объявлен Грузией во внутригосударственный розыск. Сам экс-президент утверждает, что находится в Батуми, при этом вылет в Тбилиси планировался из Киева. МВД Грузии утверждает, что Саакашвили не пересекал государственную границу страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:43 В стране и мире
Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Михаилом Саакашвили
10:48 В стране и мире
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск
09:43 В стране и мире
Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Михаилом Саакашвили
03:38 ОПК
Экипировку военных РФ оснастят экзоскелетом и мини-БПЛА
08:34 В стране и мире
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
Популярное
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
Видео
МВД показало кадры допроса блогера Бобиева
СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.