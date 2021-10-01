Саакашвили призвал людей собраться завтра в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет находиться в Тбилиси 2 и 3 октября. В связи с этим он призвал людей собираться в столице страны. Экс-лидер страны сообщил об этом на странице в Facebook.

«Прошу вас об одном: 2-го числа пойдем все на выборы и дадим голос Нацдвижению. Это решающие выборы для всей Грузии. Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы, и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я конечно же присоединюсь к вам... Я буду в Тбилиси вместе с вами 3-го числа и 2-го тоже. У меня вся надежда на вас, прошу вас, будьте активными», - заявил он в видеообращении на грузинском языке.

Ролик он записал, гуляя по бульвару в Батуми. Саакашвили утверждает, что лично разрабатывал его проект, и заявляет, что новые объекты в городе строились «не для русских туристов».

На данный момент Саакашвили объявлен Грузией во внутригосударственный розыск. Сам экс-президент утверждает, что находится в Батуми, при этом вылет в Тбилиси планировался из Киева. МВД Грузии утверждает, что Саакашвили не пересекал государственную границу страны.