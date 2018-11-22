Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Игоря Коробова

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования от лица руководства военного ведомства родным и близким начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова, умершего после тяжелой и продолжительной болезни.

Игорь Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме Смоленской области. В вооруженных силах с 1973 года. После окончания с отличием летного отделения Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца, проходил военную службу в истребительном авиаполку.

В 1985 году Коробов окончил Военную академию Советской армии, затем проходил службу в организационных структурах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Окончив Военную академию Генерального штаба, Коробов продолжил службу в ГРУ ГШ на руководящих должностях.

В январе 2016 года указом президента Российской Федерации назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителем начальника Генштаба.

За время службы на посту руководителя российской военной разведки генерал-полковник Коробов был отмечен государственными наградами, также ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет.