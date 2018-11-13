Минобороны РФ рассекретило личное дело основателя ВДВ Василия Маргелова

Минобороны РФ рассекретило исторические документы к 100-летнему юбилею Рязанского воздушно-десантного училища. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Среди обнародованных документов числится личное дело создателя Воздушно-десантных войск Василия Маргелова. В них указываются подробные данные о его семье и образовании, а также перечисляются все награды, полученные ранения и список войн, в которых Маргелов принимал участие.

Как следует из документов, за все время службы в ВДВ Маргелов осуществил более 60 прыжков, последний из которых был совершен в возрасте 65 лет.

Кроме того, в документах также раскрывается представление начальника Главного управления кадров Наркомата обороны СССР на имя Сталина о награждении училища орденом Красного Знамени, акт об итогах выпускных экзаменов, исторический формуляр Рязанского Краснознаменного пехотного училища.