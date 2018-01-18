Главы генеральных штабов ВС Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

18 января в ходе визита в Москву начальника генерального штаба вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана состоялась их встреча с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым, говорится в сообщении российского военного ведомства.

В центре дискуссии была ситуация в Сирийской Арабской Республике, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них.Кроме того, собеседники обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе.

Встреча прошла в конструктивном ключе, было выражено удовлетворение уровнем взаимодействия. Достигнута договоренность о продолжении контактов.

Ранее с начальником турецкого генштаба и директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики провел встречу министр обороны РФ Сергей Шойгу.