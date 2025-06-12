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В Селидово впервые провели акцию «Российский триколор»

Жители Селидово охотно пообщались с российскими военнослужащими, приняли из их рук подарки и рассказали, как изменилась их жизнь.
2025-06-12 07:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 159-ой военной комендатуры совместно с мотострелками 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» впервые провели акцию «Российский триколор» в честь Дня России в освобожденном городе Селидово Донецкой Народной Республики.

Бойцы встретились с местным населением, разъяснили им значение акции и подарили ленточки в виде российского триколора.

«Сегодня мы проехались по городу Селидово, пообщались с местным населением. Узнали, как изменилась их жизнь. Мы вручили им ленточки в виде российского триколора и поздравили с этим знаменательным днем. Люди охотно идут на общение, очень рады нашим военнослужащими, жизнь у них налаживается», - рассказал заместитель военного коменданта Шамиль Асадулаев.

Проведение подобной акции в прифронтовой зоне подчеркивает особую неразрывную связь армии и общества.

В условиях непрерывных боевых действий День России отмечается в зоне проведения специальной военной операции с особым трепетом и высоким чувством патриотизма.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #день россии #ДНР #триколор #Селидово
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