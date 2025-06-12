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Средства ПВО сбили за ночь 52 беспилотника над территорией России

Из них 41 аппарат был сбит над Белгородской областью.
2025-06-12 07:41:41
© Фото: Минобороны России

За ночь с 21:00 по московскому времени 11 июня до 4:10 12 июня средства противовоздушной обороны обнаружили, перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Таковы данные Минобороны.

Из них 41 аппарат был сбит над Белгородской областью, шесть - над Брянской. Еще три дрона обезвредили над столичным регионом, и два - над территорией Республики Крым.

Накануне утром сообщалось, что ночью на 11 июня ВС РФ перехватили и ликвидировали над регионами России 32 украинских БПЛА.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #Брянская область #белгородская область #ВСУ
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