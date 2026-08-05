Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) предъявили обвинения Ольге Стефанишиной, уволенной с должности посла Украины в США. Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

По информации ЦПК, на данный момент Высший антикоррупционный суд избирает Стефанишиной меру пресечения. В чем именно ее обвиняют – неизвестно.

Напомним, в 2025 году Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину послом Украины в США. До этого ее обвиняли в хищении денег.

Назначение Стефанишиной украинским послом в Соединенных Штатах стало очередной пощечиной со стороны Киева американской администрации. Такое мнение в разговоре с Zvezdanews выражал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.