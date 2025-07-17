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Зеленский назначил Стефанишину послом в США

Ранее Стефанишина занимала пост вице-премьера по евроинтеграции Украины.
Глеб Владовский 2025-07-17 13:47:26
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина стала спецуполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в таком статусе Стефанишина будет работать, чтобы «не терять темп в отношениях с Америкой» до согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.

Зеленский добавил, что Стефанишина принимала участие в том числе в переговорах по созданию Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Глава Минюста Украины занимала пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 5 сентября 2024 года.

#в стране и мире #Украина #сша #Владимир Зеленский #посол #Ольга Стефанишина
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