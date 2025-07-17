Эксперт назвал пощечиной Вашингтону назначение Стефанишиной послом

Осознавая откровенную токсичность покидающего свой пост министра обороны Украины Рустема Умерова, Вашингтон пошел на публичный отказ от его кандидатуры в качестве посла в США. Назначение на эту должность Зеленским бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной является очередной пощечиной со стороны Киева американской администрации. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Это в какой-то степени может быть и очередная пощечина со стороны Киева американской администрации, потому что сегодня появилась новость о ее возможном столь высоком назначении в Вашингтоне. А вчера появилась информация, что ею заинтересовалось НАБУ - Национальное антикоррупционное бюро Украины - и над ней замаячила перспектива заведения уголовного дела. Причем НАБУ - такая структура, которая изначально создавалась американцами», - объяснил специалист.

Таким образом, по его словам, американцы получат кандидата, против которого НАБУ пытается завести уголовное дело и которого Вашингтон к тому же должен наделить дипломатической неприкосновенностью.

Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину спецуполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами. На этой должности она будет работать до согласования Вашингтоном ее кандидатуры в качестве посла США.