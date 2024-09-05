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Фигурантка уголовного дела Стефанишина стала министром юстиции Украины

Дело против чиновницы сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде.
Владимир Рубанов 2024-09-05 15:43:57
© Фото: Верховная рада Украины

Верховная рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции Украины. Уголовное дело против нее сейчас слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Обвинения в адрес Стефанишиной касаются хищения денег. По ее словам, правоохранители инкриминируют ей то, что, будучи чиновником Министерства юстиции, она инициировала проведение исследований на тему европейской интеграции.

Это исторический прецедент, когда главой Минюста стала обвиняемая в уголовном преступлении, пишет издание «Страна». Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» объяснил, что предлагает повысить Стефанишину и «дать ей больше возможностей», сообщал украинский канал «Общественное телевидение».

В среду Стефанишину отправили в отставку с поста вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Предыдущий министр юстиции Денис Малюська в тот же день покинул свой пост с согласия украинских парламентариев.

#в стране и мире #Украина #голосование #Верховная рада #Владимир Зеленский #Назначение #министерство юстиции #Ольга Стефанишина
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