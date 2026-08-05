ВС Украины ночью не смогли перехватить ни одной российской ракеты

Украинские военные не смогли перехватить во время массированного удара Вооруженных сил России прошлой ночью ни одной ракеты, летящей на Киев. Об этом свидетельствуют данные ВВС ВСУ.

Владимир Зеленский 1 августа заявлял, что в ходе одного из предыдущих ударов система ПВО Украины смогла сбить лишь одну баллистическую ракету. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нехватки перехватчиков для Patriot.

В ночь на 5 августа российская армия осуществила массированную атаку на украинские объекты с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Об этом сообщило министерство обороны.

Были поражены транспортно-логистические и распределительные узлы в Киеве и Киевской области, где хранились, доставлялись и распределялись вооружения и военные грузы, а также производились и распространялись беспилотные летательные аппараты. Кроме того, были атакованы три сухогруза, следовавшие южнее Одессы и перевозившие вооружение и военное имущество для ВСУ.