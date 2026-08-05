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ВС Украины ночью не смогли перехватить ни одной российской ракеты

Ранее в Киеве заявляли об отсутствии перехватчиков для систем ПВО Patriot.
Владимир Рубанов 05-08-2026 10:54
© Фото: Соцсети

Украинские военные не смогли перехватить во время массированного удара Вооруженных сил России прошлой ночью ни одной ракеты, летящей на Киев. Об этом свидетельствуют данные ВВС ВСУ.

Владимир Зеленский 1 августа заявлял, что в ходе одного из предыдущих ударов система ПВО Украины смогла сбить лишь одну баллистическую ракету. По его словам, такая ситуация сложилась из-за нехватки перехватчиков для Patriot.

В ночь на 5 августа российская армия осуществила массированную атаку на украинские объекты с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Об этом сообщило министерство обороны.

Были поражены транспортно-логистические и распределительные узлы в Киеве и Киевской области, где хранились, доставлялись и распределялись вооружения и военные грузы, а также производились и распространялись беспилотные летательные аппараты. Кроме того, были атакованы три сухогруза, следовавшие южнее Одессы и перевозившие вооружение и военное имущество для ВСУ.

#Минобороны России #пво #Вооруженные силы #ракеты #Украина #беспилотники #Киев #ВСУ #ВВС #ПВО/ПРО Patriot #Киевская область #массированный удар
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