Минобороны раскрыло цели массированного удара в Киеве

ВС РФ ночью на 5 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА большой дальности по транспортно-логистическим центрам в Киеве и Киевской области. В Минобороны перечислили цели этой атаки.

В Киеве поражены важные логистические объекты. Это центр «МЛП-Чайка», который занимается хранением и распределением компонентов для беспилотных летательных аппаратов различной дальности. Кроме того, целью стал инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», которые являются крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами и обеспечивают хранение и распределение товаров военного и двойного назначения, включая элементы для производства беспилотных самолетов и роботизированных систем, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Также под удар попал транспортно-логистический центр «Транс-логистик». Этот объект занимается производством беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранением и распределением материально-технических средств для ВСУ. Также был атакован логистический центр «Эпицентр» в Киеве. Он является крупным автоматизированным складом этой компании и обеспечивает обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров военного назначения и комплектующих для БПЛА.

В Киевской области подвергся удару логистический центр «Терминал Бровары». Этот объект занимается хранением комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, включая зарубежные модели. Также был атакован транспортно-логистический центр «Рабен Украина» в Броварах. Этот центр играет ключевую роль в распределении и хранении комплектующих для БПЛА разного назначения.

Кроме того, в результате удара поражен логистический центр компании «Новая почта» в Броварах. Он является крупным сортировочным комплексом, где хранятся беспилотные летательные аппараты самолетного типа и их комплектующие. Южнее Одессы, при переходе морем, были атакованы три сухогруза, которые перевозили вооружение и военное снаряжение для ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.