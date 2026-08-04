РФ сможет лишать иностранных инвесторов права обратного выкупа акций

Иностранным инвесторам смогут отказать в выкупе акций российских компаний, из которых они вышли после 22 февраля 2022 года. Об этом говорится в законе, который сегодня подписал президент России Владимир Путин.



Механизм лишения иностранцев права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях будет распространяться на тех инвесторов, кто совершал действия, направленные на дискредитацию Армии России и госорганов РФ, и публично поддержал недружественные нашему государству страны и их противоправные действия.

Сообщается, что учитываться будут параметры предполагаемой сделки об обратном выкупе акций. К слову, судебное лишение будет возможным, если цена обратного выкупа отклоняется от рыночной на 25% и более.

Установленные особенности обратного выкупа направлены на защиту прав и законных интересов россиян и юридических лиц, а также на обеспечение экономического суверенитета и безопасности. Новый закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин подписал целый ряд новых законов. Среди них: закон о мониторинге цен на продукты, о легализации криптовалют в России, об ограничениях для избегающих наказания релокантов и другие.