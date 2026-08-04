МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ сможет лишать иностранных инвесторов права обратного выкупа акций

Такой механизм затронет тех инвесторов, кто поддержал недружественные действия по отношению к нашей стране.
Виктория Стравинская 04-08-2026 20:03
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globallookpress

Иностранным инвесторам смогут отказать в выкупе акций российских компаний, из которых они вышли после 22 февраля 2022 года. Об этом говорится в законе, который сегодня подписал президент России Владимир Путин.
 
Механизм лишения иностранцев права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях будет распространяться на тех инвесторов, кто совершал действия, направленные на дискредитацию Армии России и госорганов РФ, и публично поддержал недружественные нашему государству страны и их противоправные действия.

Сообщается, что учитываться будут параметры предполагаемой сделки об обратном выкупе акций. К слову, судебное лишение будет возможным, если цена обратного выкупа отклоняется от рыночной на 25% и более.

Установленные особенности обратного выкупа направлены на защиту прав и законных интересов россиян и юридических лиц, а также на обеспечение экономического суверенитета и безопасности. Новый закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин подписал целый ряд новых законов. Среди них: закон о мониторинге цен на продукты, о легализации криптовалют в России, об ограничениях для избегающих наказания релокантов и другие.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #законы #бизнес #акции #суд #инвесторы #российские компании #иностранные инвесторы #обратный выкуп
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 