РФ сможет лишать иностранных инвесторов права обратного выкупа акций

Иностранным инвесторам смогут отказать в выкупе акций российских компаний, из которых они вышли после 22 февраля 2022 года. Об этом говорится в законе, который сегодня подписал президент России Владимир Путин.
Механизм лишения иностранцев права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях будет распространяться на тех инвесторов, кто совершал действия, направленные на дискредитацию Армии России и госорганов РФ, и публично поддержал недружественные нашему государству страны и их противоправные действия.
Сообщается, что учитываться будут параметры предполагаемой сделки об обратном выкупе акций. К слову, судебное лишение будет возможным, если цена обратного выкупа отклоняется от рыночной на 25% и более.
Установленные особенности обратного выкупа направлены на защиту прав и законных интересов россиян и юридических лиц, а также на обеспечение экономического суверенитета и безопасности. Новый закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин подписал целый ряд новых законов. Среди них: закон о мониторинге цен на продукты, о легализации криптовалют в России, об ограничениях для избегающих наказания релокантов и другие.
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