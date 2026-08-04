Путин подписал закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал целый ряд законов, предусматривающих временные ограничения для релокантов, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Всего предусмотрено 14 видов ограничений.

Согласно данным опубликованного на официальном портале правовой информации документа, лицам, уклоняющимся от исполнения наказания, запрещается регистрировать ИП и самозанятость. Для них также предусмотрены возможность блокировки денежных средств и другого имущества, ограничения на консульские и нотариальные действия, в том числе заключение брака.

Банки будут отказывать релокантам в доступе к своему ПО для денежных операций и переводов. Им также не будут предоставляться кредиты и займы, аккредитации и лицензии. Помимо этого, закон накладывает ограничения на управление транспортными средствами и регистрацию новых авто, оформление сделок с недвижимостью и предоставление государственных услуг в электронном виде.

Более подробно ограничения прописаны в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Уточняется, что меры будут применяться после включения человека в специальный перечень Минюста и при наличии трех условий: вступившего в силу приговора суда или постановления по ряду административных статей, подтвержденного факта уклонения от наказания и нахождения за пределами Российской Федерации.

Напомним, в прошлом месяце Госдума приняла законы об ограничениях для избегающих наказания релокантов. Необходимость в новом законе, регулирующем права и ограничения покинувших страну граждан, объяснил в разговоре с Zvezdanews председатель Комиссии ГД РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Со слов депутата, финансовые средства поступают релокантам за границу, где они используют их по своему усмотрению. Зачастую эти активы задействованы в неправомерных целях.