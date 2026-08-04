МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Для уклоняющихся от исполнения наказания релокантов предусмотрено 14 видов ограничений.
Виктория Стравинская 04-08-2026 19:02
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал целый ряд законов, предусматривающих временные ограничения для релокантов, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Всего предусмотрено 14 видов ограничений.

Согласно данным опубликованного на официальном портале правовой информации документа, лицам, уклоняющимся от исполнения наказания, запрещается регистрировать ИП и самозанятость. Для них также предусмотрены возможность блокировки денежных средств и другого имущества, ограничения на консульские и нотариальные действия, в том числе заключение брака.

Банки будут отказывать релокантам в доступе к своему ПО для денежных операций и переводов. Им также не будут предоставляться кредиты и займы, аккредитации и лицензии. Помимо этого, закон накладывает ограничения на управление транспортными средствами и регистрацию новых авто, оформление сделок с недвижимостью и предоставление государственных услуг в электронном виде.

Более подробно ограничения прописаны в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Уточняется, что меры будут применяться после включения человека в специальный перечень Минюста и при наличии трех условий: вступившего в силу приговора суда или постановления по ряду административных статей, подтвержденного факта уклонения от наказания и нахождения за пределами Российской Федерации.

Напомним, в прошлом месяце Госдума приняла законы об ограничениях для избегающих наказания релокантов. Необходимость в новом законе, регулирующем права и ограничения покинувших страну граждан, объяснил в разговоре с Zvezdanews председатель Комиссии ГД РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Со слов депутата, финансовые средства поступают релокантам за границу, где они используют их по своему усмотрению. Зачастую эти активы задействованы в неправомерных целях.

#Россия #Владимир Путин #ограничения #закон #Наказание #ограничительные меры #правонарушение #принятие закона #релоканты
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 