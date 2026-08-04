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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Отслеживаться будут те товары, которые учитывает Росстат при расчете инфляции.
Виктория Стравинская 04-08-2026 16:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары на всех этапах движения по цепочке поставок. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов.

Согласно данным документа, правительство нашей страны определит перечень ведомств, которые получат право запрашивать у Федеральной налоговой службы сведения о компаниях и предпринимателях, кто занимается торговлей продуктами и связанными с этим услугами.

Отмечается, что наделенные полномочиями министерства будут получать данные об объемах реализации, доходах, расходах и прибыли участников рынка, а также информацию о ценах на разных этапах в процессе поставки.

Отслеживаться будут именно те товары и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Соответствующий документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось о ситуации со стоимостью продуктов на российском рынке. К слову, шоколад в нашей стране дешевеет шестой месяц подряд. Средняя цена за килограмм уменьшилась почти на 2% с начала года.

Однако не только сладости в России становятся дешевле, но и овощи. Например, огурцы. Они заняли первое место в списке самых быстро дешевеющих продуктов. За последний месяц цены на них упали на 14,2%.

#Экономика #Владимир Путин #Продовольствие #продукты #цены #услуги #инфляция #закон #стоимость #мониторинг #товары #Росстат
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