Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Новый документ признает цифровые валюты имуществом, вводит требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав независимо от предварительного декларирования.

Теперь граждане России смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также обменниками при совершении сделок и операций. За регулирование и надзор в сфере цифровых валют будет отвечать Банк России.

Кроме того, правительство страны по согласованию с ЦБ РФ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Учет и хранение криптовалют будут осуществлять депозитарии, реестр которых ляжет на плечи Центробанку. К участникам рынка будут предъявлять жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек.

Стало известно, что покупать валюту на биржах смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения теста. Допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. К слову, обменники смогут зачислять их только на счет покупателя.

Учли и возможность перевода цифровых валют на кошельки, позволяющие владеть приватными ключами и контролировать их. Однако для этой операции предусмотрен период охлаждения в 48 часов при транзакциях на сумму более 100 тысяч рублей. Это поможет защитить инвесторов от мошенников.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября. Криптообменники смогут работать без включения в реестр Центробанка до 1 июля 2027 года.

Ранее ЦБ РФ представил первые проекты нормативных актов, которые должны стать основой для запуска рынка криптовалют и цифровых прав. Вместе с этим регулятор предложил требования к цифровым депозитариям.