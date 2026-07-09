Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* (в РФ внесен в список террористов и экстремистов) быть сдержанным в публичных высказываниях. Заявление прозвучало в ответ на намек украинского чиновника на новую эскалацию в двусторонних отношениях.

Сикорский пояснил, что уже обсуждал эту ситуацию с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что в текущих обстоятельствах Варшава оказывает Киеву значительную поддержку, а не наоборот, поэтому эмоциональные заявления со стороны Киева неуместны.

«Я говорил об этом выступлении вчера с министром иностранных дел Украины. Мне кажется, что Украине лучше сдерживать эмоции», - приводит слова Сикорского Life.ru.

До этого глава офиса Зеленского заявил, что обострение отношений между Киевом и Варшавой может усилиться в ближайшее время. Его пик будет связан с годовщиной Волынской трагедии 11 июля. Он также отметил, что Украина не примет ультиматумов от Польши.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ - Волынскую резню - Польша признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН-УПА** ( экстремистская организация, запрещенная в РФ).

Накануне евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН-УПА** в ходе дебатов Европарламента. Таким образом она выступила против вступления Украины в ЕС.

Очередной виток напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом начался после того, как в мае Зеленский присвоил имя «героев УПА**» одному из подразделений ВСУ. В ответ польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. В свою очередь глава киевского режима отказался от участия в международной конференции в Гданьске. Он также объявил о создании пантеона «украинских героев».

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.