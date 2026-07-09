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Фон дер Ляйен не смогла вывезти из Турции подарок Эрдогана

Служба безопасности главы Евросовета проверит оружие с гравировкой, врученное турецким президентом лидерам ЕС.
Сергей Дьячкин 09-07-2026 07:42
© Фото: IMAGO, Turkish presidency apaim, www.imago-images.de, Global Look Press

У лидеров ЕС изъяли для проверки подарки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана после саммита НАТО в Анкаре. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

В материале, который цитирует aif.ru, утверждается, что Эрдоган вручил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран Евросоюза пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве памятных подарков. Служба безопасности главы Евросовета изъяла подаренное оружие для проверки. По словам европейских чиновников, пистолеты не соответствуют строгим ограничениям Бельгии и вряд ли Кошта и фон дер Ляйен будут хранить их лично.

Британский премьер Кир Стармер и его коллега из Нидерландов Роб Йеттен, также получившие подарки от Эрдогана, заявили, что оставят свои пистолеты перед отправкой домой. Они решили сначала сделать их небоеспособными в целях безопасности, как сообщает издание.

Как сообщалось ранее, участников саммита в Анкаре ждал пышный прием с национальным оркестром и ковровой дорожкой. Не обошлось и без недоразумений. Президент Франции Эмманюэль Макрон попытался поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган, нарушив правила турецкого этикета. После этого сам Эрдоган цепкой хваткой сжал руку Макрона, что происходит в их отношениях не впервые. СМИ сделали вывод, что так президент Турции демонстрирует свое влияние над французским лидером.

Главной целью 36-го саммита НАТО было согласовать дальнейшую стратегию и укрепить единство блока. Но, кажется, не у всех участников присутствовал этот «дух единства». Так, например, глава правительства Дании Метте Фредериксен в общении с прессой напомнила президенту США Дональду Трампу о своей принципиальной позиции по поводу Гренландии.

#Турция #пистолеты #Реджеп Тайип Эрдоган #Анкара #Евросовет #Саммит НАТО #лидеры ЕС #подарки
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