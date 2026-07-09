Вопрос дополнительного вывода американских военнослужащих из Европы зависит от развития ситуации вокруг Гренландии и Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Многое будет зависеть от Гренландии... и многое зависит от Ирана», - приводит слова американского лидера RT.

Напомним, в мае этого года шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военных. До этого Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность сокращения военного контингента на территории ФРГ.

В прошлом месяце более тысячи американских военнослужащих покинули территорию Литвы. Со слов советника главы республики по вопросам национальной безопасности Дейвидаса Матулениса, в будущем ушедших американских военных могут заменить другие. В то же время он добавил, что Вашингтон рассматривает вопрос о присутствии своих сил в Европе.

Как сообщал журнал Junge Welt, сокращение американского военного присутствия в Европе может нарушить все антироссийские планы НАТО. Авторы статьи считают, что если сокращение американских войск продолжится, то военная стратегия Европы против России и Китая обречена на провал.