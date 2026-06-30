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Nice-Matin: спутнице подорванного в Монако украинского олигарха оторвало ноги

Женщина получила тяжелые ранения.
Константин Денисов 30-06-2026 15:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Спутнице украинского олигарха Вадима Ермолаева оторвало ноги в результате взрыва в Монако. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin.

По информации издания, женщина получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали, после чего врачи провели ампутацию обеих ног. При этом сам олигарх отделался осколочными ранениями и ожогами.

Напомним, инцидент произошел вечером 29 июня. Власти княжества сообщили, что неизвестный оставил взрывное устройство возле жилого дома, после чего оно сработало.

В результате пострадали три человека, двое из них получили тяжелые ранения. Правоохранительные органы рассматривают версию целенаправленного покушения.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров специально для «Звезды» рассказал, что покушение могло быть связано с переделом сфер влияния в мошеннических колл-центрах, в которых олигарх играл значимую роль.

Кроме того, он является владельцем компании - крупного застройщика на территории Днепропетровской области и принадлежит к так называемому преступному «днепропетровскому клану», который имеет значительное политическое влияние в стране.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Олигархи #монако
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