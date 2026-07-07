Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева нашли под Киевом

Тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Об этом пишет интернет-издание «Украинская правда».

Источники издания утверждают, что Березовскую застрелили, а ее тело было закопано в землю. Уже задержаны два подозреваемых. Один из них - действующий офицер ГУР, другой - бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ранее гражданку Украины Березовскую внес в базу розыска Интерпол. В карточке разыскиваемой указано, что женщина проходит по делу о покушении с применением взрывного устройства в общественном месте. Подозреваемой было 39 лет, одна из ее отличительных черт - татуировка на правой руке. Также в документах отмечалось, что Березовская владеет немецким языком.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, в том числе Вадим Ермолаев - бывший украинский бизнесмен, ранее входивший в списки богатейших предпринимателей Украины. От гражданства страны он отказался.

По версии следствия, злоумышленник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом, когда семья заходила внутрь, после чего поспешно покинул место происшествия. Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин заявил, что к покушению на украинского предпринимателя в Монако может быть причастен киевский режим. Он уточнил, что Ермолаев в свое время дистанцировался от Владимира Зеленского и его соратников, а потому мог стать целью покушения.

Позже депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что украинский олигарх мог финансировать оппонентов Зеленского. По этой причине лидер киевского режима мог быть заказчиком покушения.