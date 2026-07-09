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Набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике школьник решил пересдать экзамен

Школьник уверен, что знает предмет на 100 баллов.
Анастасия Митина 09-07-2026 11:18
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Выпускник московской школы №57 Александр Щаницын, набравший на ЕГЭ по профильной математике 99 баллов, планирует пересдавать экзамен. Он уверен, что потерял балл из-за глупой ошибки.

«У меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Школьник уверен, что знает предмет на 100 баллов. Вместе с профильной математикой школьник сдавал русский язык и физику. Для поступления он выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ, так как в дальнейшем видит себя в связанных с физикой сферах.

Ранее московская школьница Екатерина Малкова в сумме за пять предметов на ЕГЭ набрала 500 баллов. Это абсолютный рекорд за всю историю экзамена.

Выпускница в разговоре со «Звездой» поделилась, что хочет связать свой профессиональный путь с точными науками, в частности, с химией и физикой. Позже стало известно, что она подала документы в МФТИ.

#в стране и мире #выпускники #ЕГЭ #Школьники #экзамены
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