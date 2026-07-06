Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

Впервые набравшая за всю историю ЕГЭ 500 баллов москвичка Екатерина Малкова подала документы в МФТИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Известно, что абитуриентка выбирает между несколькими направлениями, куда в сентябре пойдет учиться. По последней информации, она уже подала согласие на зачисление в вуз.

Кроме того, в конце прошлой недели Екатерина Малкова посетила МФТИ и познакомилась с руководителями Физтех-школ. Также она побывала в нескольких передовых лабораториях, где ей показали, как исследуют мобильные элементы генома и создают новые генотипы растений, в том числе сельскохозяйственных.

Напомним, о выпускнице московской школы №1409 Екатерине Малковой стало известно в конце июня, когда пришли результаты Единого государственного экзамена по пяти предметам - русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. По всем предметам школьница набрала максимальные 100 баллов.

В разговоре со «Звездой» Екатерина делилась планами на будущую профессию. С ее слов, свой профессиональный путь она хочет связать с точными науками, в частности, с химией и физикой.