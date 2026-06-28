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Московская школьница получила 500 баллов впервые за 25 лет ЕГЭ

Екатерина Малкова планирует связать свою профессиональную деятельность с точными науками.
Владимир Рубанов 28-06-2026 09:43
© Фото: mos.ru

Выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова получила высшие баллы по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это первый случай за 25 лет существования единого государственного экзамена, когда один человек смог получить такой результат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С пятого по девятый класс Екатерина обучалась в математическом классе, а в старших классах перешла в инженерный предпрофессиональный класс. Помимо успехов в учебе, она стала победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», а также призером олимпиады «Ломоносов» по физике и участником конференции «Инженеры будущего».

В будущем Екатерина планирует связать свою профессиональную деятельность с точными науками. Она рассматривает возможность поступления на факультеты биофизики, биоинформатики или наноинженерии в таких престижных вузах, как МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выпускники, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку, столкнулись с трудностями при написании слова «преддверие». Для организаторов экзамена этот инцидент стал настоящим сюрпризом. Оказалось, что многие ученики не смогли правильно написать это слово, хотя контекст был вполне понятен.

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