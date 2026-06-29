Первая 500-балльница ЕГЭ поделилась планами на будущую профессию

Еще недавно Екатерина Молкова была обычной московской школьницей, а сегодня у нее нет отбоя от журналистов. Екатерина сдала профильную математику, русский язык, химию, физику и информатику. И по каждому предмету 100% результат, 500 баллов. Абсолютный рекорд за всю историю существования ЕГЭ.

«Точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее. Мне хотелось бы связать свою будущую профессию с физикой и химией. Эти науки мне очень интересны. Я бы хотела глубже погрузиться в эту сферу», - признается девушка.

Молковы -целая династия инженеров-физиков, и Катя представляет уже четвертое поколение. Родители всегда поддерживали ее решение. Выбор сразу пяти предметов был рискованным шагом. К каждому нужно было тщательно подготовиться. А отец с самого начала верил в дочь.

«То, что она технарь, это было понятно с первого класса. Хотя она очень хорошо рисует», - поделился родитель.

Ранее школьница побеждала и в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего». С пятого по девятый класс она училась с углубленным изучением математики, а в старшей школе в инженерном предпрофессиональном классе.

«Катя пришла в 10 класс - дети были из разных классов, а в результате ее избрали старостой. То есть понимаете, какое сразу доверие к ней. Потому что Катю любят все. Это правда. Это такой человек. Потому что она никогда никому не откажет ни в какой помощи. Я замечала, что дети обращаются к ней с какими-то вопросами по каким-то предметам, даже по физике», - рассказывает классный руководитель девушки Светлана Ермакова.

Сейчас выпускница определяется с будущей профессией. С результатом в 500 баллов не составит большого труда поступить в любой российский вуз. Екатерина хочет учиться на стыке химии и физики. Выбирает между химфаком МГУ и московским Физтехом.

Ранее Малкова отмечала, что наиболее сложным для нее оказался экзамен по русскому языку. Девушка призналась, что до сих пор не может до конца осознать масштаб своего достижения, называя случившееся чем-то фантастическим и нереальным.