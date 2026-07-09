Основателя Telegram Дурова больше шести часов допрашивали во Франции

Основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова более шести часов допрашивали французские следователи по делу, начатом против него еще в 2024 году. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, Дуров прибыл в суд в Париже около 10.00 по местному времени. Как отмечает Life.ru, это уже четвертый допрос в рамках данного дела.

Адвокаты предпринимателя заявляют, что французские следователи по-прежнему не представили никаких доказательств, подтверждающие выдвинутые обвинения. Известно, что защищающая Дурова сторона подала жалобы во французские и европейские судебные инстанции.

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа в конце августа 2024 года. Его задержание вызвало широкую критику во многих странах мира. Во Франции основателя Telegram подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях.

В том же августе 2024-го Дурова освободили из-под стражи под залог в пять миллионов евро. Тогда же ему запретили покидать территорию Франции. После этого бизнесмен заявил, что остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста.