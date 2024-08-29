Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров остался доволен решением парижского суда об установлении судебного надзора вместо реального ареста. Об этом пишет Life, ссылаясь на источник.

По его словам, Дуров отметил профессионализм своего адвоката и после заседания находился в хорошем настроении - улыбался и шутил. Кроме того, адвокат бизнесмена строит следующую линию защиты.

Он отметил, что Дуров не обязан отвечать за всех злоумышленников, которые пользуются его мессенджером. Адвокат привел пример, что это то же самое, как если бы основателя автомобильной марки Mercedes Карла Бенца судили за ДТП с его машинами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест Павла Дурова и расследование его дела не должно превращаться в политическое преследование. Представитель Кремля отметил, что основатель Telegram все еще является гражданином России.

Напомним, что арест Дурова произошел 24 августа в аэропорту парижского пригорода. Его обвиняли в различных преступлениях, которые совершаются на платформе Telegram. По истечении срока задержания суд освободил его под надзор. Теперь бизнесмен не имеет права покидать французскую территорию.