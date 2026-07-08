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Axios: Трамп приказал ударить по Ирану, когда находился в Анкаре

По словам источника портала, пока неизвестно, как долго США планируют наносить удары по Исламской Республике, решение будет принято по итогам оценки результатов атак.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 09:55
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже прибыв в Анкару на саммит НАТО. Об этом написал в X журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.

По его информации, президент США одобрил план нанесения удара по Ирану и отдал соответствующий приказ, уже находясь в Турции. Трамп прибыл в страну 7 июля. Он провел в Анкаре совещание с госсекретарем США Марко Рубио, американским военным министром Питом Хегсетом, главой Минфина США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Дэном Кейном.

По словам источника, пока неизвестно, как долго США планируют наносить удары по Ирану. Решение на этот счет будет приниматься по итогам оценки результатов атак.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению серии ударов по Исламской Республике в ответ на якобы произошедшие атаки Ирана против трех коммерческих судов в Ормузском проливе.

По шесть взрывов произошло на иранском острове Кешм в Ормузском проливе и в южном городе Бендер-Аббас. Семь взрывов было зафиксировано в городе Сирик. Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал дать решительный ответ на удары американцев по югу страны.

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте. Удары были нанесены по порту Сальман Пятого флота ВМС США в Бахрейне и базе ВВС Али ас-Салем в Кувейте. Сообщается, что Иран также сбил беспилотники MQ-9 противника.

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #Анкара #Саммит НАТО
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