Иран пообещал решительный ответ на удары США

Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары США по югу Ирана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявляет, что Тегеран даст решительный ответ на агрессию США и террористический акт на юге Ирана», - сказано в материале.

Центральное командование ВС США ранее сообщило, что американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. В Пентагоне назвали это ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Вслед за этим на иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели шесть взрывов. Кроме этого, семь взрывов послышались в городе Сирик, и шесть - в Бендер-Аббасе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью.