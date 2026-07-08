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Путин заявил о высоком запасе прочности энергосистемы РФ

Президент отметил, что главная цель противника - создать нервозную обстановку в обществе.
Владимир Рубанов 08-07-2026 18:28
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Запас прочности энергосистемы России - один из самых высоких в мире, заявил Владимир Путин. Президент провел совещание о ситуации на топливном рынке после террористических ударов киевского режима по гражданской инфраструктуре.

Глава государства отметил, что противник стремится нанести ущерб экономике, но главная его цель - создать нервозную обстановку в обществе. Однако эта задача невыполнимая. Трудности с топливом временные, они связаны еще и с желанием Киева сорвать отпускной сезон, добавил он.

Глава государства поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Кроме того, власти должны организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями и договариваться быстрее, чтобы они выдавали нужный продукт в том числе независимым АЗС.

Путин добавил, что, по докладам Минсельхоза, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль сейчас нет. Президент поручил как можно быстрее принять решение о субсидиях для Крыма и Севастополя из-за подорожания топлива. Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей горючим, но проблем не должны чувствовать и граждане, подчеркнул он.

В ходе совещания президента с правительством вице-премьер Александр Новак рассказал, какие меры принимает правительство. Действующие НПЗ загружены полностью, на рынок вывели запасы топлива. Плановые ремонты заводов перенесли на более поздний срок.

Правительство 8 июля ввело запрет на экспорт дизельного топлива. В июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов. Увеличивается выпуск нефтепродуктов более низкого экологического класса.

#Россия #Путин #Президент #Совещание #энергосистема
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