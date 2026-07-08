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Новак заявил, что Россия начнет импортировать топливо из других стран

Кроме того, 8 июля введен запрет на экспорт дизельного топлива.
Владимир Рубанов 08-07-2026 18:09
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак анонсировал начало импорта нефтепродуктов в Россию в июле. О ситуации на топливном рынке в нашей стране в связи с вражескими террористическими атаками вице-премьер доложил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», - сказал Новак.

Зампред правительства  подчеркнул, что принятыми мерами ситуацию частично удалось стабилизировать. Власти не прекращают работу. В частности, 8 июля введен запрет на экспорт дизельного топлива, что должно способствовать увеличению поставок на внутренний рынок.

Вице-премьер сообщил, что действующие НПЗ загружены на полную мощность. Кроме того, на рынок вывели ранее созданные запасы топлива. Плановые ремонтные работы на предприятиях отложили на более поздний период. Также для обеспечения потребностей страны задействованы средние и малые нефтеперерабатывающие заводы.

#Россия #топливо #Совещание #Импорт #Новак
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