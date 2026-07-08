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В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги для стабилизации ситуации, отметил Александр Новак.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 18:03
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы увеличить поставки на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании российского президента Владимира Путина с правительством.

Он отметил, что спрос на моторное топливо вырос примерно на треть, что привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку и росту времени заправки. Для стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги.

«Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть, это достаточно большой уровень, он превышает на треть уровень аналогичного периода прошлого года», - продолжил Новак.

Вице-премьер добавил, что ситуация на внутреннем рынке топлива пока остается сложной. По его словам, вынужденное сокращение объемов производства привело к изменению логистических маршрутов поставок топлива конечным потребителям.

Александр Новак также сообщил, что правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. Для стабилизации ситуации кабмин направил на рынок ранее накопленные объемы топлива.

#Россия #Путин #Совещание #дизель #Новак
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