Правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. Об этом сообщил Александр Новак на совещании у Владимира Путина.

Вице-премьер отметил, что продолжаются террористические атаки на объекты гражданской инфраструктуры, и в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Поэтому был поврежден ряд нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого временно частично сократились объемы производства бензинов и дизеля.

Для стабилизации ситуации с топливом на внутреннем рынке кабмин также направил на рынок ранее накопленные объемы топлива. Плановые ремонты заводов перенесли на более поздний срок. Кроме того, действует полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также задействован потенциал средних и малых НПЗ.

Новак добавил, что ситуацию частично стабилизировали, но пока она остается непростой, и недостаток топлива на АЗС вызывает беспокойство у людей. Правительство продолжает работать. В том числе 8 июля ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов, а также увеличивается выпуск нефтепродуктов более низкого экологического класса.