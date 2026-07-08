Политолог предупредил о риске «большой войны» на Ближнем Востоке

После очередной эскалации на Ближнем Востоке, которая происходит прямо сейчас, в мире начинают понимать, что США и их вооружения - это не защита для стран, где они размещены, а непосредственная угроза. Об этом рассказал «Звезде» военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.

По его словам, никакого перемирия между Соединенными Штатами и Исламской Республикой де-факто никогда не было. Фатигаров напомнил о предыдущей большой эскалации с начала войны, которая произошла во время непосредственных переговоров США и Ирана, когда Америка и Израиль первыми нанесли удары. Политолог отметил, что для мирного решения конфликта на Ближнем Востоке сейчас существует ряд непреодолимых препятствий.

«Пока на Ближнем Востоке существует государство Израиль во главе с нынешним режимом Биньямина Нетаньяху... Пока США не понимают, что им делать с этим конфликтом - они ввязались в него, но выхода из него у них нет», - перечислил военный эксперт.

Он напомнил, что «запрет» парламента США на продолжение военных действий против Ирана не имеет никакой юридической силы. Это просто рекомендация. По мнению Фатигарова, американский президент Дональд Трамп наложит на это решение вето.

«Ключевые проблемы не решены на Ближнем Востоке. Поэтому говорить о каких-то успешных переговорах не приходится. Удары будут наноситься, обмен ударами будет нарастать, и все это перейдет в большую войну. Скорее всего, масштабнейшая война мировая действительно полыхнет с Ближнего Востока, как говорили многие аналитики», - объяснил Фатигаров.

Эксперт повторил, что никакого перемирия между Ираном и США фактически никогда не было. Происходил постоянный обмен ударами.

«Америка заявляла: "Вот мы ударили и больше не бьем". Америка продолжает себя вести так, будто командует в мире. Трамп говорит: "Мы не бьем". А Иран плевать хотел - Иран бьет», - сказал Фатигаров.

Он отметил, что Исламская Республика активно наносит удары по государствам-соседям. При этом Иран заявляет, что они сами виноваты, что предоставили свои площади для размещения американских баз.

«Вы думали, что это "зонтик"? Нет, это как раз громадная опасность для вас. Сейчас весь мир понимает, что Соединенные Штаты и их вооружения - это не защита, а угроза для тех государств, где они размещены», - подчеркнул политолог.

Фатигаров обратил внимание на события в Европе. Он напомнил про заявления Финляндии и прибалтийских государств о размещении у себя ядерного оружия. По мнению Фатигарова, это прямая калька с того, что происходит на Ближнем Востоке. Он заключил, что, размещая у себя оружие НАТО и оружие США, государство становится законной целью.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился о нанесении ударов по Ирану, уже прибыв в Анкару на саммит НАТО. Он провел в Турции совещание с госсекретарем США Марко Рубио, американским военным министром Питом Хегсетом, главой Минфина США Скоттом Бессентом и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Дэном Кейном.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению серии ударов по Исламской Республике в ответ на якобы произошедшие атаки Ирана против трех коммерческих судов в Ормузском проливе.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал дать решительный ответ на удары американцев по югу страны. КСИР заявил об ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте. Удары были нанесены по порту Сальман Пятого флота ВМС США в Бахрейне и базе ВВС Али ас-Салем в Кувейте. Сообщается, что Иран также сбил беспилотники MQ-9 противника.