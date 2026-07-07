Politico: бельгийское минобороны попросило глав ЕС не злить Трампа

Лидерам европейских стран НАТО следует быть дипломатичными, чтобы не оттолкнуть президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен газете Politico.

По его мнению, Евросоюз пока далек от готовности защищать себя без постоянной помощи США. Поэтому европейцам необходимо, чтобы американцы оставались на их стороне.

По оценке министра, Европе потребуется «от пяти до десяти лет» для наращивания военного потенциала. В настоящее время этому способствует Америка. Поэтому Франкен отметил, что ЕС важно не разозлить Трампа.

«Нам нужны американцы, нужно быть дипломатичными, слушать, что они говорят, стараться быть сговорчивыми», - полагает министр.

Франкен предостерег европейских лидеров от того, чтобы отдавать предпочтение отечественным оборонным компаниям в контрактах на поставку вооружений в соответствии с программой ЕС. Министр назвал этот шаг «абсолютно протекционистским».

Трамп в последнее время подвергал резкой критике союзников в Европе за отказ присоединиться к войне с Ираном. ЕС в полном составе отказался участвовать в боевых действиях на стороне США. В ответ Трамп назвал европейских союзников трусами и пообещал «запомнить это». Он также подверг критике НАТО, назвав альянс «бумажным тигром» без участия Америки.

Публицист, американист Малек Дудаков в студии «Открытого эфира» на «Звезде» объяснил, что идеологические союзники Трампа уже начинают отстраняться от него. И даже если демократы придут к власти в 2028 году и попытаются восстановить отношения с ЕС, то наладить контакт уже не получится. Союзники в Европе, а именно сторонники правых партий и евроскептики, все больше разочаровываются в политике США. Так, например, скандал главы Белого дома с премьер-министром Италии Джорджей Мелони тоже был неспроста, считает американист. По его мнению, Мелони выгоден конфликт с Трампом. В следующем году ожидаются сложные всеобщие выборы, и она, видя, что бывает с теми, кто не успел «вовремя отстроиться» от президента США, делает все, чтобы с ним никак не ассоциироваться.