Политолог предупредил о серьезном расколе между Трампом и евроскептиками

Идеологические союзники президента США Дональда Трампа уже начинают отстраняться от него. И даже если демократы придут к власти в 2028 году и попытаются восстановить отношения с ЕС, то наладить контакт уже не получится. О том, почему союзники Трампа в Европе, а именно сторонники правых партий и евроскептики, все больше разочаровываются в политике Соединенных Штатов, рассуждал публицист, американист Малек Дудаков в студии «Открытого эфира» на «Звезде».

«Я думаю, что поезд ушел. И обратно полностью весь фарш в эту мясорубку провернуть не удастся», - заметил политолог.

До выборов в Конгресс осталось четыре месяца, и там уже «музыка для команды Трампа остановится, вечеринка закончится», продолжил Дудаков. Это понимают и в Европе, поэтому стараются максимально от него отдалиться.

Так, например, скандал главы Белого дома с премьер-министром Италии Джорджей Мелони тоже был неспроста, считает американист. По его мнению, Мелони выгоден конфликт с Трампом. В следующем году ожидаются сложные всеобщие выборы, и она, видя, что бывает с теми, кто не успел «вовремя отстроиться» от президента США, делает все, чтобы с ним никак не ассоциироваться.

Политолог напомнил, что и внутри самой администрации Трампа наблюдается довольно серьезный раскол. На выборах в Конгресс уверенно побеждают демократы, и «градус безумия» от каденции к каденции в США стремительно повышается, сказал Дудаков.

Напомним, что на саммите G7 между президентом США и премьер-министром Италии разгорелся скандал. Трамп заявил, что Мелони умоляла его о совместном фото, чтобы «увеличить цифры» из-за падения рейтингов. Премьер назвала его слова выдумкой и добавила, что «ни она, ни Италия не просят милости».

Накануне, на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО подвели Вашингтон. Американский лидер выразил разочарование действиями властей Великобритании, Германии, Франции и Испании. Отказ последней предоставить свои военные базы для авиации США он назвал кошмаром.