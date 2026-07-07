В Италии ответили на ироничную публикацию Трампа про Мелони

Итальянское правительство заявило, что не будет «реагировать на провокацию» президента США Дональда Трампа, который ранее опубликовал пост, высмеивающий итальянского премьер-министра Джорджу Мелони. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Мы с самого начала говорили, что не будем реагировать на заявления подобного рода, поэтому мы движемся вперед и убеждены, что трансатлантические отношения выходят далеко за рамки отдельных заявлений», - прокомментировал публикацию глава МИД Италии Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что Италия сохранит союзнические отношения с США. Отмечается, что страны были союзниками при других американских президентах, поэтому и эти отношения будут продолжаться.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ироничный пост, в котором высмеивал Мелони в преддверии саммита НАТО. В качестве иллюстрации он использовал фотоснимок с саммита G7, где она смотрит в его сторону, и сопроводил его подписью: «Нужен ограничительный приказ».

В американской юридической практике этот термин означает судебный запрет. Он запрещает одному человеку приближаться к другому или вступать с ним в контакт.