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В Италии ответили на ироничную публикацию Трампа про Мелони

Италия продолжит сохранять союзнические отношения с США.
Анастасия Митина 07-07-2026 08:22
© Фото: STEFANO CAROFEI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Итальянское правительство заявило, что не будет «реагировать на провокацию» президента США Дональда Трампа, который ранее опубликовал пост, высмеивающий итальянского премьер-министра Джорджу Мелони. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

«Мы с самого начала говорили, что не будем реагировать на заявления подобного рода, поэтому мы движемся вперед и убеждены, что трансатлантические отношения выходят далеко за рамки отдельных заявлений», - прокомментировал публикацию глава МИД Италии Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что Италия сохранит союзнические отношения с США. Отмечается, что страны были союзниками при других американских президентах, поэтому и эти отношения будут продолжаться.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ироничный пост, в котором высмеивал Мелони в преддверии саммита НАТО. В качестве иллюстрации он использовал фотоснимок с саммита G7, где она смотрит в его сторону, и сопроводил его подписью: «Нужен ограничительный приказ».

В американской юридической практике этот термин означает судебный запрет. Он запрещает одному человеку приближаться к другому или вступать с ним в контакт.

#в стране и мире #италия #сша #Дональд Трамп #Джорджа Мелони
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