Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО. С таким заявлением на пресс-конференции выступил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Комментируя открывающийся в Анкаре саммит Североатлантического альянса, он упомянул о неразрывности безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.

«Для надлежащего реагирования на глобальные вызовы взаимодействие между странами-единомышленниками важно как никогда прежде. Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО, ее членами и партнерами», - заявил Кихара.

Японию на саммите НАТО в турецкой столице представляют главы МИД и Министерства обороны страны. Приглашенная премьер-министр Санаэ Такаити не смогла посетить мероприятие из-за плотного рабочего графика. В целом официальный Токио на встрече намерен подтвердить курс на дальнейшее развитие сотрудничества с альянсом.

Япония уже довольно активно сотрудничает с США и странами альянса в вопросах проведения военных учений. В конце июня силы самообороны страны провели совместные маневры с американскими морскими пехотинцами. Отрабатывали запуск разведывательных беспилотников и сбор добытой информации в Восточно-Китайском море. Эти учения стали частью более крупных двусторонних маневров по отработке обороны на отдаленных японских островах. В них принимают участие порядка 9,6 тысячи военных обеих стран.

Несмотря на текущую политическую ситуацию, в Японии достаточно людей, убежденных в пользе конструктивного диалога и партнерства с Россией. Об этом ранее напомнил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.