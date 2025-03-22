МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МИД выразили обеспокоенность ростом участников учений НАТО в Азии

В ведомстве считают, что одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения альянса в дела региона является Япония.
Сергей Лебедев 2025-03-22 11:25:15
© Фото: US Navyvia, Globallookpress.com

Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева. По ее словам, НАТО во время маневров отрабатывает различные сценарии, в том числе ведение «тотальной войны» и интервенцию в пострадавшие от природных катаклизмов страны.

«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии», - сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Людмила Воробьева отметила, что одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения альянса в дела региона является Япония.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял об опасности расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, это создает риски возникновения нового очага напряженности в регионе в «дополнение к до предела разогретому европейскому».

Дипломат добавил, что экспансия зоны ответственности альянса на Восточном побережье среди прочего выражается в создании «военно-политических мини-альянсов» вроде АУКУС. По словам главы МИД, НАТО постепенно разворачивает свою инфраструктуру на «тихоокеанском театре», что представляет собой политику, направленную против России и Китая.

Сергей Лавров указывал на расширение проекции американской «Доктрины Монро» на новый регион, но подобные планы по дальнейшему распространению влияния Вашингтона являются «крайне опасными и иллюзорными».

#Россия #в стране и мире #НАТО #азия #МИД РФ #АТР #обеспокоенность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 