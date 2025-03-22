В МИД выразили обеспокоенность ростом участников учений НАТО в Азии

Россия обеспокоена наращиванием спектра и состава участников учений Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева. По ее словам, НАТО во время маневров отрабатывает различные сценарии, в том числе ведение «тотальной войны» и интервенцию в пострадавшие от природных катаклизмов страны.

«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи "натофикации" Азии», - сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Людмила Воробьева отметила, что одним из наиболее активных сторонников более глубокого вовлечения альянса в дела региона является Япония.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял об опасности расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, это создает риски возникновения нового очага напряженности в регионе в «дополнение к до предела разогретому европейскому».

Дипломат добавил, что экспансия зоны ответственности альянса на Восточном побережье среди прочего выражается в создании «военно-политических мини-альянсов» вроде АУКУС. По словам главы МИД, НАТО постепенно разворачивает свою инфраструктуру на «тихоокеанском театре», что представляет собой политику, направленную против России и Китая.

Сергей Лавров указывал на расширение проекции американской «Доктрины Монро» на новый регион, но подобные планы по дальнейшему распространению влияния Вашингтона являются «крайне опасными и иллюзорными».