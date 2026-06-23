Военные Японии и США отработали на учениях ночную разведку дронами

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и бойцы корпуса морской пехоты США провели совместные учения. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Учения по сбору разведывательных данных при помощи беспилотных летательных аппаратов в ночное время прошли на острове Токуносима в Восточно-Китайском море. В ходе учений применялись беспилотники ScanEagle.

Отмечается, что учения стали частью более крупных японско-американских маневров по отработке обороны отдаленных японских островов. В них принимают участие порядка 9,6 тысяч военных обеих стран.

Ранее посольство Японии в России сообщило, что страна развернет американский ракетный комплекс Strategic Mid-Range Fires System (SMRF) Typhon в ходе совместных учений с США. Он будет задействован во время совместных маневров двух стран, которые продлятся с 22 июня по 1 июля.