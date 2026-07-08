Нидерланды исчерпали свои возможности для помощи Украине

Нидерланды исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине. В связи с этим они будут призывать другие страны помогать Киеву. Об этом заявила глава министерства обороны Королевства Дилан Йешилгез-Зегериус.

«У нас, Нидерландов, больше нет возможностей помогать Украине, потому что мы сделали так много», - подтвердила она в интервью Bloomberg.

Ранее Нидерланды заявляли, что будут оказывать поддержку киевскому режиму «столько, сколько потребуется». Минобороны Королевства еще в конце июня в своей стратегии развития вооруженных сил указывали, что планируют помогать Украине до 2029 года.

Напомним, 9 июня стало известно, что Нидерланды покидают британскую программу подготовки украинских военнослужащих Interflex. Тогда же появилась информация, что государство сохранит свое участие в других программах.

Не только Нидерланды заговорили об отказе помогать Украине. До этого Италия выступила против военной помощи Киеву на 2027 год. Также Польша, некогда один из ближайших союзников Украины, заявила о сокращении военной поддержки в 15 раз.