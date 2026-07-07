Польша сократила военную поддержку Украине в 15 раз

Объемы военной поддержки Польши Украине за 2024-2026 годы сократились в 15 раз по сравнению с показателями 2022-2023 годов. Соответствующие данные приводит Минобороны Польши.

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объем переданной Киеву помощи составил 16,55 млрд злотых. Он отметил, что около 15 млрд Варшава направила в 2022-2023 годах, тогда как на период с 2024 по 2026 годы пришлось лишь 1,55 млрд.

«Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что то, что можно было отдать, уже отдано», - сказал Косиняк-Камыш.

По информации главы Минобороны Польши, в перечень переданной Украине техники вошли танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, а также боевые машины пехоты, истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24. Помимо этого, Варшава передала Киеву артсистемы, боекомплекты, БПЛА, средства противовоздушной обороны и ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Косиняк-Камыш поделился, что Украина готова возобновить переговоры об обмене технологий производства БПЛА на польские истребители МиГ-29. С его слов, Варшава уже направила свои предложения о поставках дронов в ближайшие два года. Он уточнил, что речь идет именно об обмене, а не о передаче польских истребителей киевскому режиму.

«Я думал, что переговоры зайдут в тупик, но прошлая неделя и, возможно, наша четкая и твердая позиция по этому вопросу предоставляют возможность для дальнейшего обсуждения», - приводит слова министра агентство PAP.

Напомним, 30 июня заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что Варшава не передаст Киеву истребители МиГ-29. По ее словам, Польша пошла на сделку, поставив Киеву условие предоставить технологии дронов, но украинские власти их так и не передали.