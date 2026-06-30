FAZ: Италия выступила против военной помощи Украине на 2027 год

Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочную военную помощь Киеву на 2027 год. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Встреча прошла в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Анкаре 7-8 июля. Там представители стран альянса обсудили проект итоговой декларации.

«По-прежнему существует сопротивление второй части обязательства, конкретизирующей стабильность помощи (Украине - прим. ред.). Там (в проекте декларации - прим. ред.) должно было быть указано, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства "сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень" помощи», - цитирует газета.

Отмечается, что в 2026 году страны НАТО выделили 70 миллиардов евро на военную поддержку Киеву, однако Италия отказалась фиксировать такие обязательства на 2027 год.

Также США выступили против включения в проект декларации формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Таким образом, в итоговой версии осталась лишь фраза «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

Ранее ведущий эксперт Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков сообщил, что объем военной помощи Киеву «будут резать» во время саммита НАТО в Анкаре. По его словам, европейцы в первую очередь будут направлять средства на собственные нужды, а уже потом - на программы сдерживания России и помощь Украине.