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FAZ: Италия выступила против военной помощи Украине на 2027 год

По итогам встречи представителей стран альянса, в проекте осталась фраза «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».
Вероника Левшина 30-06-2026 23:31
© Фото: Elisa Schu, dpa, Global Look Press

Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочную военную помощь Киеву на 2027 год. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Встреча прошла в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Анкаре 7-8 июля. Там представители стран альянса обсудили проект итоговой декларации.

«По-прежнему существует сопротивление второй части обязательства, конкретизирующей стабильность помощи (Украине - прим. ред.). Там (в проекте декларации - прим. ред.) должно было быть указано, что союзники подтвердили свои суверенные обязательства "сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень" помощи», - цитирует газета.

Отмечается, что в 2026 году страны НАТО выделили 70 миллиардов евро на военную поддержку Киеву, однако Италия отказалась фиксировать такие обязательства на 2027 год.

Также США выступили против включения в проект декларации формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Таким образом, в итоговой версии осталась лишь фраза «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

Ранее ведущий эксперт Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков сообщил, что объем военной помощи Киеву «будут резать» во время саммита НАТО в Анкаре. По его словам, европейцы в первую очередь будут направлять средства на собственные нужды, а уже потом - на программы сдерживания России и помощь Украине.

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