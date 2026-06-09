Нидерланды покинут программу обучения солдат ВСУ Interflex

Нидерланды завершили свою миссию в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex, сообщило министерство обороны королевства в понедельник. По информации ведомства, после четырех лет работы программа Interflex вступает в новую стадию.

Обучение военнослужащих ВСУ проводили военные инструкторы из 14 стран, включая Нидерланды, под координацией Великобритании. Сама программа продолжит свою работу под британским руководством, но в измененном формате.

В Нидерландах заверили, что международная поддержка Украины будет продолжена, но «в соответствии с текущими потребностями украинских вооруженных сил». Эта страна планирует продолжать участвовать в подготовке украинских солдат через другие механизмы, такие как европейская учебная миссия EUMAM.

Минобороны Великобритании сообщало, что с 2022 года в рамках программы Interflex было подготовлено 63 тысячи военнослужащих ВСУ, включая 11 тысяч инструкторов.

Ранее Норвегия открыла тренировочный лагерь для украинских военнослужащих на юго-востоке Польши. Он считается одним из крупнейших организованных норвежской армией за пределами страны. Сообщалось, что в «Йомсборге» военнослужащие ВСУ тоже будут делиться опытом в норвежскими военными.