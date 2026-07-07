Главный тренер сборной США разочарован реакцией на ситуацию с Балогуном

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

«На личном уровне я чувствую себя таким разочарованным из-за того, что слишком много людей говорят о политике и манипуляциях или этике и целостности. При этом нельзя оправдывать неудачное выступление этим. Это неправда», - приводит он в соцсети X слова Почеттино.

Тренер отметил, что не видит смысла в оскорблениях и угрозах. Он подчеркнул, что правила предусматривают возможность попытки федерации футбола обеспечить участие игрока. Почеттино также считает, что игра Балогуна в матче против Бельгии не является проблемой,так как дисциплинарный комитет ФИФА разрешил футболисту в нем участвовать.

Напомним, что сборная США проиграла Бельгии в 1/8 финала и вылетела с ЧМ-2026. Матч завершился со счетом 4:1. До этого произошел скандал с допуском Балогуна к игре.

Он начался из-за того, что американский форвард получил красную карточку в игре с боснийцами и должен был пропустить следующий матч сборной. Однако дисциплинарный комитет ФИФА его допустил, назначив испытательный срок на один год, после звонка президента США Дональда Трампа.