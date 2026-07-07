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Лавров объяснил отказ Киева забирать тела погибших в Константиновке

Глава МИД РФ отметил, что зарубежные СМИ выразили желание приехать и понаблюдать за церемонией передачи тел, но украинские власти лишили их такой возможности.
Сергей Дьячкин 07-07-2026 13:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Позиция Украины подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр прокомментировал отказ киевского режима забирать тела погибших в Константиновке. При этом он отметил, что зарубежные СМИ выразили желание приехать и понаблюдать за церемонией передачи тел, но украинские власти лишили их такой возможности.

«Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны», - сказал министр иностранных дел.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выразил мнение, что Украина не стала забирать тела погибших, чтобы не портить усиленно создаваемый перед западными союзниками образ успехов на поле боя. Он напомнил, что украинские власти собираются просить у Запада очередную финансовую помощь, поэтому реальная картина на фронте им не нужна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе со «Звездой» прокомментировала отказ Украины забирать тела погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке. Она также отметила, что киевскому режиму не нужны украинцы - ни мертвые, ни живые.

Минобороны России предлагало ВСУ остановить боевые действия в окрестностях Константиновки, чтобы передать тела погибших военнослужащих ВСУ. Киев отказался от инициативы. Российская армия полностью освободила город в ночь на 4 июля.

#Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #тела #константиновка #Киевский режим
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