МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: Киеву предложили прекратить обстрел Константиновки для гуманитарной акции

Россия предложила передать Украине тела погибших военнослужащих.
04-07-2026 19:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В связи с освобождением российскими войсками Константиновке и установления над ним полного контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в городе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В этих целях предлагается с 12.00 мск. до 18.00 мск. 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка», - говорится в заявлении.

Украина должна проинформировать ВС РФ о принятом решении по каналам связи спецслужб до 12.00 5 июля.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки. Об освобождении города стало известно накануне вечером.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #константиновка
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 