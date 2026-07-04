МО РФ: Киеву предложили прекратить обстрел Константиновки для гуманитарной акции

В связи с освобождением российскими войсками Константиновке и установления над ним полного контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в городе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В этих целях предлагается с 12.00 мск. до 18.00 мск. 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновка», - говорится в заявлении.

Украина должна проинформировать ВС РФ о принятом решении по каналам связи спецслужб до 12.00 5 июля.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки. Об освобождении города стало известно накануне вечером.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.